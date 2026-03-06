開催：2026.3.6

会場：東京ドーム

結果：[チェコ] 1 - 5 [オーストラリア]

WBCの試合が6日に行われ、東京ドームでチェコとオーストラリアが対戦した。

チェコの先発投手はＴ・オンドラ、対するオーストラリアの先発投手はＪ・ヘンドリクソンで試合は開始した。

2回裏、7番 Ｖ・メンシク 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでチェコ得点 CZE 1-0 AUS

3回表、2番 Ｃ・ミード 7球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオーストラリア得点 CZE 1-3 AUS

9回表、4番 Ａ・ホール 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでオーストラリア得点 CZE 1-4 AUS、7番 Ｒ・パーキンス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオーストラリア得点 CZE 1-5 AUS

試合は1対5でオーストラリアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオーストラリアのＪ・ヘンドリクソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はチェコのＴ・オンドラで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-06 14:34:09 更新