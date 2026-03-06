ノザワ <5237> [東証Ｓ] が3月6日後場(14:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の40円→43円(前期は40円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

１．配当予想の修正の理由当社は、将来の設備投資、研究開発に備え、経営基盤及び財務体質を強化すべく内部留保の充実を前提に、連結配当性向30％またはＤＯＥ※（連結株主資本配当率）3.0％のいずれか高い方を目途とし、業績に見合った株主への安定的な配当の維持及び適正な利益還元に努めております。当期の配当予想につきましては、上記の方針を踏まえ43円に修正いたします。なお、本件は2026年６月開催予定の第166回定時株主総会に付議する予定であります。※ＤＯＥ（連結株主資本配当率）＝(年間配当総額÷連結株主資本)×100連結純資産から株式市場や為替動向で変動するその他の包括利益累計額を除いた連結株主資本をベースとする

