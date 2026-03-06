金子きょんちぃ、“彼氏いない暦”告白で共演者「えっ!?」 「適度に遊んだりしているわけ？」→「してます」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが、5日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『私が愛した地獄』（毎週木曜 深2：36）に出演。彼氏のいない期間を告白した。
かなで、同期芸人との"関係"告白「こうやって話させてもらうことが制裁だと思っている」
番組では、きょんちぃ、清水あいりと3時のヒロイン・かなでがラブホテルでトークを展開。恋愛や交際などをテーマに繰り広げた。
きょんちぃはその場で「彼氏が12年いないですよ」と明かした。意外だと思ったのか、かなでは「えっ!?」と驚きの声を上げた。
その理由についてきょんちぃは「彼氏がいると『今何しているんだろう』『誰といるんだろう』『どこにいるんだろう』を無限に考えちゃう」と説明。「これを彼氏じゃない人だったら思わないかな。だから彼氏を作らない方向に持っていった」と話した。
かなでが「適度に遊んだりしているわけ」と聞くと、きょんちぃは「してます」と認めていた。
