金子きょんちぃ、“彼氏いない暦”告白で共演者「えっ!?」 「適度に遊んだりしているわけ？」→「してます」

金子きょんちぃ、“彼氏いない暦”告白で共演者「えっ!?」 「適度に遊んだりしているわけ？」→「してます」