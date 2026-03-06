チョコプラ、巨大スニーカー姿で登場 挑戦したいこと明かす「ベンチプレス100キロを目標に」
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が2日、レディースシューズブランド「オリエンタルトラフィック」のスポーツブランド「ORTR（オーアールティーアール）」新CM発表会に登壇した。2人はCMでも着用している「瞬間フィット」シューレーススニーカーを模した巨大スニーカー姿で登場し、会場を沸かせた。
【写真】長田庄平と松尾駿が登壇…会見の模様
今回発表されたのは、「瞬間フィット」スニーカーシリーズの新商品『【瞬間フィット】ニット防水スニーカー』と『【瞬間フィット】シューレーススニーカー』。新CM「ORTRのうた・コインランドリー篇」と「ORTRのうた（防水）・商店街篇」は3月4日から東名阪福エリアで放映される。
数々のコスプレや着ぐるみ姿を披露してきたチョコプラだが、スニーカー姿は今回が初めて。長田庄平は「ここ（履き口）が顔なんだ、と思いました」と衣装の感想を語り、松尾駿も巨大スニーカー姿での登場に笑顔を見せた。
イベントでは、最近相方と「瞬間フィット」した出来事についてもトーク。長田は「俺が『カタンッ』と音を出すと、相方も『カタンッ』って言う。お腹が『キューッ』と鳴ると『キューッ』って言うし、ゲップすると『ゲッ』って言う」と明かし、松尾は「変わった音が出たとき、自分でも出せるのか挑戦したくなる」と独特の理由を説明し会場の笑いを誘った。
また、人気ネタ「TT兄弟」について聞かれると、長田は「10分くらいで作ったネタ。それがCM出演やアメリカにも行くことになるとは思わなかった」と振り返り、松尾は「体感は3分くらい」と制作秘話を明かした。
最後に、この春挑戦したいことを聞かれると、長田は「ジムに通い始めてベンチプレス100キロを目標にしています」と宣言。一方の松尾は「食べすぎないことと腸活ですね」と語り、「頑張れ、新社会人！」と新生活を迎える人たちにエールを送った。
