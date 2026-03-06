「NHKチーフディレクター」が6日午後、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。

警視庁渋谷署がこの日までに、面識のない20代女性に性的暴行をしたとして、不同意性交の疑いで、NHK報道局スポーツセンターのチーフ・ディレクターの男（50）を逮捕。この報道を受け、「NHKチーフディレクター」が注目を集めた。

インターネット上では「まごうことなき女性の敵」「年収1200万円クラスなんだ」「大きい所だからいろいろな人がいるよね」「もはや、NHKは解体で良い！」など、さまざまな声が上がっている。

逮捕容疑は1月4日午後、東京都渋谷区の路上を歩いていた女性に声をかけてビルに連れ込み、「俺危ない物持ってるから」などと脅し、わいせつな行為をした疑い。逮捕された男は「強制して無理やりさせたということはない」と容疑を否認している。

署によると、女性は直後、現場付近の交番に駆け込んだ。男はは自転車で去ったという。防犯カメラの捜査などで浮上した。容疑者と似た人物に被害に遭ったと署に申告している別の女性もおり、関連を調べる。

NHKは6日午後、記者会見を開き、安保華子理事が「被害に遭われた方、視聴者の皆さまに深くおわび申し上げる。事実関係を早急に確認し、厳正に対処する」と謝罪。男は2000年に入局し、主にスポーツ番組の制作に携わっていたと説明した。事件当日は、出勤前に女性を襲った可能性があるという。逮捕前も、特に変わった様子は見られなかったとした。