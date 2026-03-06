トキの野生復帰に向けて行う放鳥の舞台が今年、新潟県の佐渡島から本州へと移ることになった。

佐渡の個体数が５００羽前後で安定し、２００８年から続いてきた放鳥が一定の役割を果たし終えたからだ。一方、放鳥前の訓練は引き続き佐渡で行われる。（山田靖之）

まずは石川、島根

環境省の「トキ野生復帰検討会」は今月、本州初となる石川県羽咋市での放鳥を今年５月３１日とし、本州２か所目は島根県出雲市で２７年６月上旬頃に行うことを決めた。一方、佐渡での放鳥は見送ることにした。

同省によると、佐渡での放鳥は０８年から年１、２回のペースで行われ、昨年までに計５３０羽が放鳥された。候補の個体は、佐渡トキ保護センター野生復帰ステーション（佐渡市）での順化訓練を通じて選ばれてきた。

訓練は、飼育されていたトキが放鳥後に野性下で自立できるよう、飛ぶ能力や餌を取る能力を高めることが狙い。一度に訓練できる個体数は最大で２０羽のため、放鳥回数は多くても年２回に限られる。今後、同ステーションで訓練した個体を放鳥する場所は本州が中心になるという。

同省は本州でのトキの早期定着を目指すため、初年度にできるだけ多くの個体を放鳥したい考え。

羽咋市と出雲市での放鳥は、放鳥場所に仮設ケージを設置し、扉を開けたままで飛び立つのを待つ「ソフトリリース方式」と、放鳥箱に入ったトキを放鳥場所まで移動してから放つ「ハードリリース方式」を併用する。

「現状維持目指す」

一方、佐渡のトキを巡る今後の方針について同省は、遺伝的多様性の著しい低下が起きていないかを確認しながら、個体数の現状維持を目指すとしている。

検討会では、２５年の佐渡の野生下のトキ生息数は前年より７６羽少ない４７３羽だったと公表された。従来の算出方法では８１羽減の４９５羽だったが、より実態を反映する方法に変更したという。

同時に公表された繁殖結果によると、２５年に佐渡で営巣したトキは１８１ペア（前年比４減）で、３７ペア（同２２減）から７６羽（同５３減）のヒナが巣立った。巣立ち率は２０・４％（同１１・７ポイント減）だった。

昨年の減少要因について同省は、５月の強風でヒナの体温が低下したことや、親が巣を離れた隙に捕食されて死んだことが主な要因だと分析する。ただ、減少のペースが緩やかということもあり、佐渡での放鳥に区切りをつけることにしたという。

検討会ではトキ野生復帰の次期行程表となる「ロードマップ２０３０」が示された。それによると、３０年度までの短期的目標は、佐渡島で５００羽程度を維持する。本州では、放鳥した二つ以上の地域で計５０羽程度が生息し、一つ以上の地域で繁殖が確認される状況を目指す。３５年頃までの中期的目標では本州で計１００羽以上としている。

同省佐渡自然保護官事務所の北橋隆史・首席自然保護官は、放鳥の重点を本州に移す理由について、佐渡のトキ生息数が「安定したステージに移行した」と指摘している。