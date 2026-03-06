シャーリーズ・セロン、ディオールのショーでエレガントな美貌を披露 今田美桜＆河合優実らも来場
映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるシャーリーズ・セロンが、現地時間3月3日、パリ・ファッションウィークで開催されたディオールの「2026‐2027年秋冬コレクション」に来場。エレガントな美貌を披露した。同ショーにはシャーリーズのほか、日本から今田美桜や河合優実も出席した。
【写真】ディオールのショーに来場した今田美桜＆河合優実ら
シャーリーズはこの日、ブラックのミニスカートとストッキング、ブラックシルクのケープコートを着用。首元にはリボンのネクタイがあしらい、サングラスをかけて、クールさとエレガントさを兼ね備えたルックを披露した。
シャーリーズはインスタグラムにて、「ディオール2026年秋冬コレクションに参上」とキャプションを添え、この日のルックを投稿。
さらに、会場入り前のショットや、デザイナーのジョナサン・アンダーソンから迎えられる様子、ランウェイを歩くモデルたちの姿もシェア。ファンからは「世界一美しい」「なんと素敵なシャーリーズ」「言葉が出ない」「あり得ないほど美しい」などとコメントが寄せられた。
なお、ジョナサン・アンダーソンの2シーズン目となるこの日のショーには、アニャ・テイラー＝ジョイやBLACKPINKのジス、プリヤンカー・チョープラー、エミリー・ラタコウスキー、カミーユ・ロウ、アレクサ・チャン、Stray Kidsのヒョンジンらが来場したほか、日本から今田美桜や河合優実の姿もあった。
引用：「シャーリーズ・セロン」インスタグラム（＠charlizeafrica）
