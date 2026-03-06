◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 チェコ１―５オーストラリア（６日・東京ドーム）

前回大会は準々決勝に進んだオーストラリアは、前日５日の台湾戦に続き、この日はチェコ（２敗）を下し、ＷＢＣ連勝発進を飾った。２勝目を挙げたオーストラリアは、８日に侍ジャパンとの戦いを予定している。

両軍無得点の２回の守備ででは、チェコのメンシク内野手に中犠飛を許し、先制点を献上。だが直後の３回の攻撃では、ホワイトソックスで村上宗隆と同僚のミード内野手に３ランが飛び出し、逆転に成功していた。さらに１―３の９回には先頭Ａ・ホールに左中間ソロを許すと、適時打などでリードを４点に広げた。

この日の試合前会見ではオーストラリアのニルソン監督が会見で、プレキャンプを行った東京・府中市内の子供たち約５００人を招待したことを明かしており、２階席などから多くの子供たちが観戦する姿が目立った。ミードの会心の一発には大きな歓声をあげ、大熱狂となった。

投手陣では、１９３センチの長身左腕ヘンドリクソンが先発で３回を１失点にまとめると、２番手右腕・ウィンが２イニングを無失点。その後も得点を与えなかった。