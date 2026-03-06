TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN、WBCテーマ曲を韓国アーティストとして初歌唱
TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが2026年ワールド・ベースボール・クラシック(以下WBC)の公式サウンドトラックに参加、グローバルな影響力を証明した。
3月5日(現地時間)、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが参加した2026年WBCテーマ曲「Make It Count」が音楽配信プラットフォームに公開された。同曲は、米グラミー賞を2度受賞したプロデューサーのTainyがプロデュースした3曲のうちのメイントラックだ。
YEONJUNは、世界的ポップスターのBecky GやMike Towersと共に、「Make It Count」のプライマリーアーティストとして名を連ね、歌詞の一部を韓国語で歌い上げて存在感を高めた。WBCが公式サウンドトラックをリリースするのは今回が初めて。YEONJUNは韓国のアーティストとして初めて、そして唯一今回のプロジェクトに参加したかたちだ。
2024年に初のソロ作品「YEONJUN’s Mixtape: GGUM」でK‑POP代表ダンサーとしての地位を確固たるものにしたYEONJUNは、2025年11月にリリースした1stミニアルバム 『NO LABELS PART.01』で音楽的スペクトラムをさらに拡張するなど、グループ活動はもちろん、ソロでも際立った活躍を見せている。
また、YEONJUNが所属するTOMORROW X TOGETHERは、4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースする。2025年、所属事務所のBIGHIT MUSICとメンバー全員が再契約後、初めてリリースされるアルバムとなるものだ。
(P)&(C) BIGHIT MUSIC
■8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
予約販売：2026年3月3日(火) 11:00開始
韓国発売日：2026年4月13日(月)
日本発売日：2026年4月14日(火) (※日本お届け日)
※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※日本発売日は日本のお客様へのお届け日を基準としております。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
計3形態(HUNGER / TENSION / ANXIETY Ver.)
3,190円(税込) / 2,900円(税抜)
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
計5形態 (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI)
2,310円(税込) /2,100円(税抜)
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
計5形態(CHOI YONG MEONG, HWANG CHOON, BAMGEUT, DA-GO-NYANG, HHM NYA RING)
2,090円(税込) /1,900円(税抜)
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
計4形態(THORN / HUNGER / TENSION / ANXIETY Ver.)
2,860円(税込) /2,600円(税抜)
●CDセット販売と購入制限
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive)』
3形態(HUNGER / TENSION / ANXIETY Ver.)セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
5形態セット、もしくは単品(5形態中ランダム1形態) にてご予約いただけます。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
5形態セット、もしくは単品(5形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
4形態セット、もしくは単品(4形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
※お一人様1会計につき、セット商品は5点まで、単品商品は10点までご購入可能です。
●CD購入特典：応募抽選用シリアルナンバー
CD1枚ご購入につき、応募抽選用シリアルナンバーを1つ差し上げます。
対象商品(※下記2形態以外は対象外です)
『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive)』
『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ、5形態セットの場合は5つ差し上げます。
●ショップ別購入特典
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+台紙付きビジュアルカード 1枚
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+ロゴ箔押しフォトカード 1枚
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+クリアフォトカードケース 1枚
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+ロゴステッカーシート 1枚
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 :フォトカード(全5種のうちランダム1種)
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・4形態セット購入特典 : フォトカード(全1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・4形態セット購入特典 : フォトカード(全1種)
※『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』の単品特典はございません。
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
※CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。
※各ショップ毎に、セット購入特典と単品購入特典のフォトカードの絵柄は同一です。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。
※絵柄は後日発表いたします。
●店舗別購入特典
TOWER RECORDSとHMVで下記対象商品をいずれか1枚ご購入いただくと各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
・TOWER RECORDS：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
・HMV：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
・TOWER RECORDS：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
・HMV：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。
※絵柄については後日お知らせいたします
●予約サイト
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/nh7ygz2n
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/g8ampfuc
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce22401/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2079/
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/x05dd4ci
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/zo9hv3gb
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce22402/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2080/
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/3iqf416b
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/3t8l4vp2
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1297/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2081/
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・4形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/bo1lk36m
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/kgdekegk
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・4形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1298/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2082/
◯TOWER RECORD
・全形態まとめ：https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/03/1001
◯HMV
・全形態まとめ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260225136/
（問）Weverse カスタマーセンター：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
（問）UNIVERSAL MUSIC STORE ANNEXカスタマー・サポート(旧サイト)
・よくあるご質問：https://store-annex.universal-music.co.jp/s/qa/
・お問い合わせ：https://store-annex.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp
■＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞
【愛知公演】
5月23日(土) IGアリーナ
open15:30 / start17:00
5月24日(日) IGアリーナ
open14:30 / start16:00
【千葉公演】
5月27日(水) LaLa arena TOKYO-BAY
open18:00 / start19:00
5月28日(木) LaLa arena TOKYO-BAY
open17:00 / start18:00
【福岡公演】
6月16日(火) マリンメッセ福岡 A館
open17:30 / start19:00
6月17日(水) マリンメッセ福岡 A館
open16:30 / start18:00
【兵庫公演】
6月23日(火) GLION ARENA KOBE
open18:00 / start19:00
6月24日(水) GLION ARENA KOBE
open17:00 / start18:00
▼チケット
・指定席：16,000円(税込)
・プレミアムシート (アップグレードチケット)MOA Membership限定：27,000円(税込)
※指定席16,000円＋アップグレードチケット11,000円
※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
※プレミアムシートの一般販売予定はございません。
※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。
【TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】
受付期間：3月6日(金)18:00~3月11日(水)23:59
※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。
※抽選結果確認・入金期間：3月20日(金・祝)11:00~3月23日(月)23:00
※日本国内のローソン・ミニストップ店舗でのみご入金いただけます。その他のご入金方法はご選択いただけません。
【TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (GLOBAL/US)会員先行抽選受付】
詳細はWeverse内のコミュニティにてご確認ください。
▼＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞特設サイト
https://www.hybejapan.events/txt/2026_moa_con_in_japan
