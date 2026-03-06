◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC オーストラリア 5-1 チェコ(6日、東京ドーム)

WBCの東京プール2日目。1戦目が行われ、オーストラリアがチェコに逆転勝利しました。

試合は2回に動きます。チェコが先頭からのヒットと四球で無死1、2塁と好機をつかむと、3塁方向へのバントで1アウト2、3塁とチャンスを拡大。この好機を生かし犠牲フライで1点を先制します。

しかしオーストラリアもすぐさま反撃。相手のグラブをはじくヒットと四球でランナーをためると、ホワイトソックスに所属するメジャーリーガー、カーティス・ミード選手が豪快な3ランHRを放ちます。7球目のチェンジアップをとらえるとミード選手は確信。打球はそのままレフトスタンドへ飛び込みました。

チェコはその後、前回大会で大谷翔平選手から三振を奪ったことでも話題となったオンジェイ・サトリア投手をマウンドに送ります。サトリア投手は起用に応え、3と2/3回を無失点に抑える好投。しかし3番手としてマウンドにあがった内野手登録のライアン・ジョンソン選手が一発を浴びます。さらに4番手のマレク・ミナジーク投手もタイムリーを浴び失点を重ねました。その後、チェコは1アウト満塁などピンチを招くも、好プレーも見せ、さらなる得点は許しませんでした。

それでもチェコは反撃ならずゲームセット。オーストラリアが初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に続き、2連勝としました。一方、チェコは韓国との初戦に続き、これで2連敗となっています。