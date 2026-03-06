【スタバ新作】3種の柑橘とはちみつで春らしい味わい『シトラス＆ハニーソルベティー』登場
スターバックス コーヒー ジャパンは13日から、『シトラス＆ハニーソルベティー』を全国の店舗で発売する。柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせ、春らしい色合いと爽やかな味わいを楽しめるソルベティーだ。
【画像】同日登場！韓国で人気の『シュークリームフラペ』が日本初上陸
同商品は、韓国スターバックスの定番ビバレッジ「グレープフルーツ＆ハニーブラックティー」から着想を得て、日本向けにアレンジしたドリンク。柑橘のフレッシュな酸味とはちみつのやさしい甘み、紅茶のすっきりとした味わいを重ね、軽やかな飲み心地に仕立てた。
ベースには、いよかん、うんしゅうみかん、甘夏の果汁を使ったジュースを使用。そこに、はちみつの甘さと柑橘の果肉やピールを加えたハニーシトラスソースを合わせ、ブラックティーをブレンドした。一口ごとに果肉の食感が感じられ、すっきりとした後味とともに春に心地よい爽快感が広がるという。
透明感のある色合いと爽やかな香りが特徴で、暖かくなり始める季節にぴったりの一杯として展開する。柑橘の酸味とはちみつのまろやかな甘みが調和し、ティーの軽やかな飲み口を楽しめるドリンクとして提案する。
■商品概要
『シトラス＆ハニーソルベティー』
・価格：＜持ち帰り＞税込628円／＜店内＞税込640円
・販売期間：2026年3月13日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
・取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
