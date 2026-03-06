¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢°æ¾å¾°¤ÈÃæÃ«¤¬·èÀï¡¡5.2ÅìµþD¡¢°æ¾åÂó¡½°æ²¬¤â
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¸µÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢5·î2Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÌµÇÔ¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡°æ¾å¾°¤ÎÄï¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¹¥¥«¡¼¥É¤âÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£º£·î24Æü¤Ë37ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°æ²¬¤ÏÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï1988Ç¯¤È90Ç¯¤Ë¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À¤³¦Àï¤òÆ®¤Ã¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Ë¡¢°æ¾å¾°¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËTKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£