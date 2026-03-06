◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真(大橋)＜12回戦＞同級4位 井岡一翔(志成)（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

井上拓は昨年11月、那須川天心（帝拳）との王座決定戦を制して3度目の世界王座獲得に成功。初防衛戦の相手には、日本男子初の5階級制覇を狙う井岡を選んだ。キャリアで最高のビッグネームに勝てば、兄・尚弥も目指している5階級制覇のひと足早い達成を阻止することになる。2月の年間表彰式では井岡戦を「技術戦、頭脳戦、空間がピリつくような展開になりそう」と分析していた。尚弥と同じ興行に出場するのは、24年5月の東京ドーム興行以来となる。

井岡は昨年大みそか、バンタム級転向初戦に4回KO勝ち。世界でも過去8人しか成し遂げていない5階級制覇へ、ベテラン健在をアピールした。試合後はリングサイドで観戦の井上拓を前に「井上拓真チャンピオンに挑戦したい」と宣言。対戦希望の理由として東京ドーム開催を挙げ、「残りのキャリア、実現できるなら立ちたい」と話していた。

しかしカード発表順ではセミファイナルには元WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）の再起戦がラインナップ。拓真VS井岡はセミセミの順番となっていた。ネットでは「え？セミセミなの？」「真吾トレーナーの影響かな？」「親父さんが厳しいのはわかるけど…格が…」「セミちゃうんかい！」という困惑する声が上がった。