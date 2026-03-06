カゴメが実施した「野菜定点調査2025」の結果がSNSで話題を集めている。

調査を行ったのは、カゴメ株式会社。「野菜定点調査2025」では「子どもが好きな野菜」「子どもが嫌いな野菜」「大人になって克服した野菜」などを調査した。

子どもが好きな野菜は？野菜定点調査2025の結果

「子どもが好きな野菜」では、トマトが43.2%でじわじわ順位をあげて首位となり、第2位はきゅうり（33.6%）、第3位はブロッコリー（32.8%）と続いた。

続いて、「子どもが嫌いな野菜」では、ピーマンが28.1%で返り咲き首位となり、第2位は2024年に初の1位となったなす（25.3%）、3位はねぎ（19.5%）となった。

また、「大人になって克服した野菜ランキング」では、第1位はピーマン（21.6%）、第2位はなす（13.0%）、第3位はにんじん（8.8%）となっている。克服理由としては「味覚の変化」「味を受け入れるようになった」「調理法を変えた」が挙げられている。



ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務めるSHELLYは「野菜は好きですか？」という質問に対し「野菜は好きです。体に良いから食べようと思ってます。避けてはないです。子どもの頃は大嫌いでした。苦手な野菜ばかりで苦痛でしたが、今は美味しいと思います」とコメントした。（『わたしとニュース』より）