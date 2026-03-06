俳優の谷原章介が６日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、番組の終了と、自身がＭＣを務める新番組を視聴者に生報告。メイプル超合金のカズレーザーがある心配を口にした。

番組ラスト、谷原は２９日からスタートする日曜朝の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」を告知。オズワルドの伊藤俊介、フジテレビの鈴木唯アナとともに「その週を振り返ったり、来週からどういう風にその週を過ごしていけばよいのか、活力と元気をお届けしますのでどうかよろしくお願いします」とあいさつ。意気込みを聞かれ「楽しくいきたいと思います」と話した。

佐々木恭子アナは「サン！シャイン」について「２７日をもって終了となります。考えたらあと３週間。１５回のオンエア」と番組終了を改めて告知。谷原は「１年間、もっと長くやりたいと、皆も携わってきたが、あと１５日間、皆様と後悔なく朝を一緒に過ごさせて頂きたいと思いますので、どうかどうか見守っていただきたい」と視聴者に呼びかけた。佐々木アナも「心を込めてお届けしたい」とした。

最後に谷原は「サン！シャインらしく、このメンバーらしく、みんなでお届けしたい」「あと１５回（らしさを）出していこうよ！」と隣のカズレーザーにも呼びかけ。カズレーザーは「いきましょう！」と言った後「それ以上に、日曜日のオズワルド伊藤さん、遅刻しないかだけ心配」といい、谷原は爆笑して「言っておく」と返していた。

オズワルド伊藤は番組の会見で「遅刻で謹慎になったこともある」などと発言しており、早朝の番組に一抹の不安を感じさせていた。