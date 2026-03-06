ドーベルマンといえば強面でカッコいいイメージですが、飼い主さんにだけ本当の姿を見せてくれるそうで…？想像を超えるギャップに悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で29万1000回再生を突破。「めちゃくちゃ可愛いｗ」「印象が180度変わりました」といった声が寄せられています。

強面でカッコいいドーベルマン

Instagramアカウント「shishi.belle.fuji.chizu」には、ドーベルマンの「ふじ」君の日常が投稿されています。ドーベルマンといえば、「強面でカッコいい」というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

ふじ君も普段はキリッとした表情で佇んだり、堂々とした態度でくつろいだりしていて、ちょっと近寄りがたいくらい風格があってカッコいいのだとか。しかし実は飼い主さんの前でだけ、ドーベルマンのイメージを脱ぎ捨てた本当の姿を見せてくれるそうで…？

飼い主さんだけが知っている本当の姿

なんとふじ君はお花やくま耳がついたファンシーなヘアバンドを装着すると、嫌がるどころか「似合ってる？褒めて！」とばかりにニッコニコの笑顔になるのだとか。

またお昼寝する時は床にゴロ～ンと仰向けになって、無防備にお腹を見せていることが多いといいます。なぜか筋肉をほぐす際に使用するフォームローラーを枕にし、ご満悦の表情でゴロゴロしていることも。

そして飼い主さんがあごを撫でてあげた時には甘えん坊モードになり、お目目を輝かせて喜ぶそう。ギャップが愛おしすぎて、キュンとせずにはいられません！

ギャップに悶絶する人が続出

飼い主さんによるとふじ君はちょっぴりおマヌケな一面があり、「強面でカッコいいドーベルマン」とはほど遠い存在なのだとか。そしてそんなふじ君の可愛くて面白い姿や行動は、いつも飼い主さんを笑顔にしてくれているそうです。

これからもふじ君にはギャップ満載の姿を披露して、ドーベルマンの真の魅力をたくさんの人に広めていただきたいですね！

この投稿には「ギャップにブチのめされたｗ」「目がめっちゃ優しい」「お目々ウルウル、ニッコニコ顔がかわいい！」「ドーベルマンがもっともっと好きになりました」といったコメントが寄せられています。

ふじ君のギャップにもっと萌えたい方は、Instagramアカウント「shishi.belle.fuji.chizu」をチェックしてくださいね。同居犬やお子さんとの仲睦まじい様子も、とても可愛くて癒されますよ。

