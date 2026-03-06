突然知らない人が家の中に入ってきたときのワンコたちの反応とは…！？飼い主さんが仕掛けたドッキリがSNSで話題です。思わず笑ってしまう検証投稿は16.3万回再生を突破し、「コントかな？」「大慌てｗｗ」「最後かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『知らない人』が突然家の中に入ってきたら、犬はどうする？検証した結果…ドアを開けた光景】

突然知らない人が入ってきたら…？

TikTokアカウント「moka.rate.26」に投稿されたのは、飼い主さんが愛犬たちに仕掛けたあるドッキリの一幕。その内容は『知らない人が突然家の中に入ってきたら、ワンコたちはどうする…？』というもの。「知らない人」は「初対面の飼い主さんの妹」だといいます。

リビングの扉を開けた妹さんの目に飛び込んできたのは、いつものように飼い主さんを待っていたトイプードルの「モカ」ちゃんと「ラテ」ちゃんのお姿。突然現れた知らない人に、『えっと…』『飼い主…じゃない？』と、2匹そろって一歩後ろに下がり戸惑っていたそう。

すべてシンクロする2匹に爆笑！

差し出された手を警戒しながらも嗅いでみると…やっぱり飼い主さんじゃないことを確信！見た目では半信半疑だったものの、においを嗅いだ瞬間にセンサーが発動した模様。とたんに、『ワワワワンッ！』と2匹の大合唱が始まったのだとか。

パニックの2匹を見た妹さんは、笑いながらもそっと扉を閉めたといいます。ワンコたちを思う気遣いが優しいですね。

初対面の妹さんに戸惑い、警戒し吠えたてる…そして見事な大慌てっぷりまで、すべての行動がシンクロしていたモカちゃんとラテちゃん。お笑い芸人顔負けの寸劇は、多くの人に爆笑を届けたのでした。

この投稿には「大慌て可愛すぎる」「同じ動き！」「コント過ぎてしぬ…ｗｗ」といったコメントが寄せられています。

「おやつ」に異なるリアクションを見せる2匹

別投稿には、モカちゃんとラテちゃん、そして飼い主さんの微笑ましいやり取りが紹介されています。「おやつ食べる？」と聞くと、ラテちゃんはよく聞こうと『ん？』と首をかしげる一方、モカちゃんは小刻みに尻尾を振って「おやつ」に嬉しい反応…！

飼い主さんの言葉を理解しようと不思議がるラテちゃんと、尻尾で感情がダダ漏れのモカちゃん。年の差はあれど、同じ犬種で同じお家で暮らしているのに、リアクションがまったく違うのは面白いところ。愉快な2匹と一緒なら飼い主さんも退屈知らずですね♡

モカちゃんとラテちゃんの日常をもっと覗いてみたい方は、TikTokアカウント「moka.rate.26」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「moka.rate.26」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております