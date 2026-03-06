日本エイサーが、インテル Core Ultra プロセッサーを搭載した14型モバイルノートパソコン「Swift Go 14 AI」3機種を3月4日より順次発売することを発表した。

【画像あり】インターフェースも確認できる商品外観

「Swift Go 14 AI」は、Copilot+ PCに対応した14型の薄型軽量モバイルノートパソコンだ。約1.24kgのボディに最大インテル Core Ultra 9 プロセッサーを搭載し、全モデルで32GBメモリを標準装備する。ラインナップは3種用意されており、搭載されているCPUとストレージ要領が異なる。

最大約23.5時間のバッテリー駆動に対応し、Wi-Fi 7やIR Webカメラ（約207万画素）も備える。

ディスプレイは14インチWUXGA（1920×1200）、16:10比率のIPS非光沢タッチパネルを採用した。sRGB 100%の広色域に対応し、最大120Hzのリフレッシュレートおよび10点マルチタッチをサポートする。

オーディオ面では、内蔵ステレオスピーカーと3基のマイクを搭載し、DTS:X UltraおよびAcer TrueHarmonyによるサウンド最適化に対応する。ヘッドフォン使用時はハイレゾ・オーディオ認証（最大24bit/192kHz）にも対応する。

カメラは約207万画素のフルHD IR Webカメラを搭載し、Windows Helloによる顔認証が可能。Acer PurifiedViewによる映像処理やAcer PurifiedVoiceによるAIノイズ抑制機能も備え、オンライン会議での利用を想定した仕様となっている。

インターフェースはUSB4ポート（Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD・映像出力対応）を2基、USB 3.2 Type-A（Gen1、最大5Gbps）を2基搭載する。うちType-A 1基は電源オフ時のUSB充電に対応する。

筐体は米国軍用規格MIL-STD 810Hに準拠した設計で、ヒンジは20,000回の開閉試験、キーボードは1,000万回の打鍵試験をクリアしている。タッチパッドにはCorning Gorilla Glassを採用し、スワイプ操作でメディアコントローラーへの切り替えが行える。音量調整やミュート、再生・停止などの操作をタッチパッド上で行える。

「Swift Go 14 AI」はAmazon およびAcer公式オンラインストアで販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）