遂にクライマックス！『ザ・ボーイズ』ファイナル、日本語版本予告映像が解禁！

極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの凄まじい戦いを描いた世界的大ヒットドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』。社会現象ともいえる人気を博した本シリーズの最終章となるシーズン5が、2026年4月8日（水）よりPrime Videoにて独占配信される。このたび、配信に先駆けて日本語版本予告映像が解禁された。

世界の運命を左右する究極の対決へ！衝撃の予告映像が公開

公開された本予告では、本作の登場人物たちが最後の戦いに向けて集結し、世界の運命を左右する究極の対決へと向かう姿が描かれている。

世界は、極悪非道なスーパーヒーローの頂点に立つホームランダーによって、気まぐれで自己中心的な支配が行われている。彼らに抗っている人間たちのヒューイ、マザーズミルク、フレンチーは「自由キャンプ」に囚われており、スーパーヒーローでありながら人間側に立つアニー（スターライト）は圧倒的な勢力に抵抗しようと奮闘する。人間側だが異常な身体能力を持つキミコが行方不明となる中、ボーイズのリーダーだったブッチャーが再登場。彼が全てのスーパーヒーローを抹殺するウイルスを使う覚悟を決めた時、世界とそこに生きる全ての人々を永遠に変える連鎖反応が始まる。

『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン 配信情報

エミー賞を受賞した『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン（全8話）は、2026年4月8日（水）にPrime Videoにて初回2話が独占配信される。その後、毎週水曜日に1話ずつ新エピソードが配信され、2026年5月20日（水）に壮大なフィナーレを迎える予定だ。本シーズンは、全世界240以上の国と地域で独占配信される。

