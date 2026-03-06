ブレンビー所属のFW福田翔生が入籍「僕を選んでくれた彼女を…」 昨年6月からデンマークで奮闘中
ブレンビーに所属するFW福田翔生は6日、自身の公式インスタグラムで入籍したことを報告した。
福田はインスタグラムに、結婚相手とともに背番号『19』のユニフォームを着た後ろ姿の2ショットを投稿。「いつも応援ありがとうございます！ この度入籍いたしましたことをご報告させていただきます。僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように日々努めてまいります！ 皆様、これからも温かいご声援をよろしくお願いします！」とメッセージを添えた。
福田は、2001年3月23日生まれの24歳。2019シーズンに東福岡高校からFC今治へ入団すると、Y.S.C.C.横浜在籍を挟み、2023年8月に湘南ベルマーレへ完全移籍した。2024シーズンの明治安田J1リーグでは34試合で10ゴール4アシストと2桁得点をマーク。2025年6月には、デンマークのブレンビーに完全移籍で加入した。
今シーズン、福田は公式戦17試合で4ゴール1アシストを記録している。
