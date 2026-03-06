熱海で見つけた、昭和27年創業の老舗喫茶店でレトロを満喫 ふわふわバンズのハンバーガーが絶品だった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の喫茶店『ボンネット』です。
個性あふれるレトロ喫茶
熱海はかつて多くの作家や文化人が集った場所。街にはその時代から続く名喫茶が今も残っているのだ。
こちらは昭和27年開業の『ボンネット』。店内の風情はまさにオールドアメリカン。店主は銀座の米軍将校向けのクラブで働いていた方で、ここのハンバーガーはマクドナルドが上陸する20年も前から提供（！）。もしや日本最古のバーガー？
『ボンネット』ハンバーガーセット1100円
『ボンネット』ハンバーガーセット 1100円 肉厚なパテとコクのあるソース、ふんわりとしたバンズの見事な調和に舌を巻く
『ボンネット』
熱海『ボンネット』
［店名］『ボンネット』
［住所］静岡県熱海市銀座町8-14
［電話］0557-81-4960
［営業時間］10時〜15時
［休日］日・月
［交通］JR熱海駅から徒歩14分
撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、レトロな店内の画像をご覧いただけます。
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。
