全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の喫茶店『ボンネット』です。

個性あふれるレトロ喫茶

熱海はかつて多くの作家や文化人が集った場所。街にはその時代から続く名喫茶が今も残っているのだ。

こちらは昭和27年開業の『ボンネット』。店内の風情はまさにオールドアメリカン。店主は銀座の米軍将校向けのクラブで働いていた方で、ここのハンバーガーはマクドナルドが上陸する20年も前から提供（！）。もしや日本最古のバーガー？

『ボンネット』ハンバーガーセット1100円

肉厚なパテとコクのあるソース、ふんわりとしたバンズの見事な調和に舌を巻く

［住所］静岡県熱海市銀座町8-14

［電話］0557-81-4960

［営業時間］10時〜15時

［休日］日・月

［交通］JR熱海駅から徒歩14分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、レトロな店内の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

