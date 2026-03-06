小原正子、夫・マック鈴木とのデートでアウトレットへ「ホワイトデーのプレゼント選びです」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木とホワイトデーのプレゼントを選びに出かけたことを報告した。

この日、小原は「アロハ」というタイトルでブログを更新し「朝ごはん いただきまーす」と堪能した料理の写真を公開。「店員さんが撮影しましょうかと声を掛けてくれました」と明かし「せっかくなので ありがとうございます！」とマックとの2ショットとともに感謝をつづった。

続けて更新したブログでは、マックから「家のものとか、なんか欲しいものない？」と尋ねられたことを明かし「マリンピア神戸を夫婦でぶらぶらデート」と報告。「ホワイトデーのプレゼント選びです」と説明した。

結局、自身のプレゼントではなく「こうめちゃんのスニーカーを2足購入してもらいました」と明かし、購入したスニーカーの写真を公開。「グリーンデニム シルバー ラメ リボン なんとかわゆい組み合わせ！！！めちゃ軽い！めちゃ安い！」と絶賛した。

最後に、もう1足についても「ネオンピンクもかわいすぎる」「軽いのに裏はしっかり滑り止めになってるのがよい」とコメント。「あーたのしかった！ありがとう！」とつづり、ブログを締めくくった。