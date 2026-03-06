付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち？ 39歳会社経営者夫の“酒癖問題”に交際7年の年下彼女「その言い分もわかるけど…」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第1話を、5日午後9時より放送した。
【番組カット】夫・庄司智春との交際時のエピソードを話す藤本美貴
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第1話では、3組のカップルが今回の旅の地・オーストラリアに上陸。会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、テックエンタメ系会社勤務の31歳彼女・サチエカップルは、交際7年。なんと交際4年目にケンシがプロポーズをするも、その後サチエが家の掃除をしていた時に夜のお店の名刺を発見。ケンシにはシーシャに行くと言われていたことからサチエが問いただすと「付き合いで一瞬行っただけ」と言われたとのことで、プロポーズの3日後には婚約が白紙になり、以降2年間結婚には触れずに交際が続いていると話す。
「付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち」と主張するケンシに対し、サチエは「その言い分もわかるけど…連絡の一本はできたよね、とか。お酒のことになると、お互いの折れない部分が全面に出てきてケンカにつながってしまう」と話す。
スタジオでは「付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち」というケンシの意見に対してヒコロヒーや藤本ら女性陣は「全く意味がわからない」とバッサリ。一方で、新山は「難しいですよね…お酒の席でのLINE」「遅くなっていると逆にLINEしづらくなる」「普段から怒られていると怖いから『シーシャ（にいる）』と言ってしまう」と告白。ヒコロヒーは「シーシャって別に万能ちゃうで！」と鋭いツッコミを入れた。
オーストラリアでの最初の夕食でも、ケンシのお酒についての話に。ケンシは「今は飲みに行くのも多くて月に1回。だいぶ減らしている」「お酒の場がきっかけで仕事をいただくこともあるから…」と話す一方、サチエは「私はお酒を飲まないでくださいとは言ってないじゃん。本当にベロベロのときは連絡がつかない、誰といるかもわからない。この間はお風呂で寝ていて飛行機に乗れなかったじゃん」「ああいうことがあると女関係っていうよりケンシ自体が心配」と言います。さらに、過去には女性がいないと言っていたお酒の場に実際は女性がいたなど嘘をつかれていたことがあるそうで、サチエは「それは誰でも信用できないし心配になるよね」と口にした。
この2人の会話の様子を見ていた藤本は、サチエが求めているのは「お酒を飲まないこと」ではなく「嘘をつかないでほしい」ということだと指摘。自身の夫である庄司智春との交際当時を振り返り、「庄司さんは付き合っているときから（飲み会の事情を）言ってましたよ。『（島田）紳助さんと飲みで、キャバクラに行かなきゃいけないけど、何にもないから大丈夫だよ』って」と、交際時のエピソードを披露。これに対し、さや香・新山は「紳助さんがいないバージョン（飲み会）もあったと思う。紳助さんに全部責任を持ってもらうっていう（手口だと思う）（笑）」と鋭いツッコミを入れ、スタジオからは笑いが起こった。
スタジオトークでは「結婚を見据える上での一番の決め手が知りたい」という視聴者のお悩みに回答。今シーズンから新たにスタジオ見届け人に就任したゆうちゃみは、自身の結婚相手に求める条件について言及。「私が何にもできないので…掃除と洗濯をやってくれる人がいいな」「料理も厳しいんで料理もやってくれたらめっちゃ好きになりそう」と、家事を得意とする相手が理想だと語った。
また、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望しており30歳までに結婚したいという28歳彼女・リノは、結婚を阻む価値観のズレが明らかに。また、「やりたいことをやらないまま死ぬのはいや」と、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナも登場。3組のカップルそれぞれが結婚に対し真正面からぶつかる7日間の旅がスタートした。その先に待つのは「結婚」か、それとも「別れ」か。
