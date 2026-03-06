自民党と日本維新の会は６日午前、防衛装備移転３原則の運用指針見直しに関する提言を高市首相に提出した。

輸出可能な装備品を五つの分野に限定した「５類型」を撤廃し、全ての装備品輸出を原則可能にした上で、殺傷能力を伴う武器については一定の歯止めをかける。

政府は与党提言を踏まえ、今春にも国家安全保障会議（ＮＳＣ）９大臣会合で運用指針を改定する。同志国との連携や防衛産業基盤の強化につながることが期待される。

提言は、現行指針の５類型（救難、輸送、警戒、監視、掃海）を撤廃し、「全ての完成品、部品、技術及び役務の移転を原則として可能とする」と明記した。護衛艦やミサイルなど殺傷・破壊能力を持つ自衛隊法上の「武器」輸出も解禁されるため、紛争を助長しないよう「責任ある装備移転管理制度」の整備を求めた。

武器についてはＮＳＣで事前審査し、輸出先を防衛装備品・技術移転協定の締結国（現在１７か国）に限る。戦闘中の国は「特段の事情」がある場合を除き、原則輸出不可とする。国際共同開発品の第三国移転の制約緩和や「官民連携の強化を含む政府全体の体制整備」も求めた。