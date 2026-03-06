タレント小川菜摘（63）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。夫のダウンタウン浜田雅功が息子たちを叱る時に正座をさせる理由を語った。

小川は浜田との間に2子をもうけ、長男はロックバンド、OKAMOTO’Sのベース、ハマ・オカモトとして知られる。番組では次男の職業についても「映像のディレクターをやってる」と明かし、パーソナリティーの今田耕司が「クリエーターというか、すごいですね」と一家の仕事に驚いた。

小川は「どんな子育てしたんですか？」と聞かれると、苦笑しながら「やりたいことをやりなさいよっていう。自分の努力しか実にならないんだから、いろんなことをやって」と回想。息子たちを叱るタイミングについては「おやじが出るのは、私が3回怒ってまだやらかしてる時は『ちょっと来い』って言っておやじが呼ぶ。『ちょっと正座せえ』みたいな」と浜田の出番を明かした。

正座をさせる理由については「背もどんどん高くなってくるじゃん？自分より。自分が見上げたら威厳がないから『正座せえ』ですよ。そういうこと」とぶっちゃけ。今田が「手は出さないんですね」と確認すると「出さない出さない。だから調子乗んなってこと」と話していた。