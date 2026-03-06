1児の母・長谷川理恵「完全にオトコメシ」長男リクエストの手作り麻婆茄子に反響「食欲そそられる」「健康的で栄養満点」
【モデルプレス＝2026/03/06】モデルの長谷川理恵が3月5日、自身のInstagramを更新。長男のリクエスト料理を披露した。
【写真】52歳ママモデル「食欲そそられる」生姜と豆板醤を効かせた特製麻婆茄子
長谷川は「今日の晩ご飯はボン（※長男の愛称）のリクエストで麻婆茄子」とつづり、料理中の動画を公開。「麻婆茄子」を混ぜている場面や「地元の天然わかめときゅうりの酢の物」を盛り付けている場面を動画で投稿している。
また「生姜と豆板醤を効かせて完全にオトコメシ！このところ身体も大きくなってきて、それに伴い食の好みも変わってきて人間の成長ってすごいとおもしろがっている母です笑」と息子の成長に喜びのコメントも記している。
この投稿には「愛情たっぷりのごはんですね」「食欲そそられる」「息子さんの成長を感じる食卓」「健康的で栄養満点」などといった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
