香坂みゆき、29歳長男を顔出し公開「すっかりイケメンに」「成長感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】歌手でタレントの香坂みゆきが3月5日、自身のInstagramを更新。長男のショットを公開し、話題になっている。
【写真】63歳女優「成長感じる」29歳イケメン長男を顔出し公開
香坂は「Happy Birthday」「＃お誕生日」「＃おめでとう」とつづり、29歳の長男の誕生日を祝福。幼少期の長男との2ショットや現在と思われる長男の顔出しショットを投稿している。
なお、3年前の2023年3月5日にも「Happy Birthday 26年もたったか〜 たったな〜」と26歳の誕生日を祝福していた。
この投稿には「息子さんお誕生日おめでとう」「素敵な笑顔の2ショット」「すっかりイケメンになってる」「成長感じる」「時が経つのは早いですね」などといった声が寄せられている。
香坂は1994年に元タレントの清水圭さんと結婚。1997年に長男、2002年に次男が誕生した。（modelpress編集部）
