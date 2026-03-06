EXILE NESMITH、第1子男児誕生報告「父になった事を伝えている42歳の僕」
【モデルプレス＝2026/03/06】EXILE／EXILE THE SECONDのNESMITH（42／ネスミス）とパンクバンド・HEY-SMITHのトロンボーンのかなす（40）が3月6日、それぞれのInstagramにて第1子が誕生したことを報告した。
【写真】42歳EXILEメンバーの40歳妻
2人は連名で書面を公開し「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました」と報告。「とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健康に過ごしております」と伝えた。
続けて「これからは家族3人で手を取り合い、生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います。引き続き、どうか温かく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづっている。
またNESMITHは投稿文で「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝。2001年3月6日に上京した17歳の僕。2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕。25年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」と周囲への感謝を記している。
2人は2022年10月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳EXILEメンバーの40歳妻
◆NESMITH、第1子誕生報告
2人は連名で書面を公開し「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました」と報告。「とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健康に過ごしております」と伝えた。
またNESMITHは投稿文で「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝。2001年3月6日に上京した17歳の僕。2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕。25年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」と周囲への感謝を記している。
2人は2022年10月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】