3児の父・つんく♂、大量の蟹＆妻の手作り桜餅…豪華ひな祭り料理が話題「売り物かと」「ハワイでも本格的ですね」
【モデルプレス＝2026/03/06】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が3月2日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの食事の様子を公開した。
【写真】57歳天才音楽P「売り物かと思うくらい綺麗」妻が作った本格桜餅
つんく♂は「ハワイは昨日が三月三日のひな祭りの日」とつづり、ひな祭りの写真を投稿。今年の料理は次女のリクエストでカニ料理になったことを報告し、カニやサーモン、肉や野菜が大量に並んだひな祭りの食卓の様子や、カニしゃぶをしている様子を投稿した。更に「あ、桜餅も妻の手作り！」と記し、木箱に美しく並んだ桜餅を披露している。
この投稿には「売り物かと思うくらい綺麗」「桜餅作るなんてすごすぎ」「豪華」「ハワイでも本格的ですね」などといった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
◆つんく♂、ハワイでのひな祭りを公開
◆つんく♂のひな祭り食事ショットが話題
