韓国代表のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）白星発進に、韓国メディアが沸いている。

「韓国の勢いは天を衝く」

韓国代表は2026年3月5日、東京ドームでチェコ代表と対戦し11−4で大勝。1次ラウンド白星発進した。

試合は、韓国代表が初回にムン・ボギョン内野手（25）の満塁本塁打で4点を先制した。2回、3回にそれぞれ1点を追加し、リードを6点に広げた。

5回に3点を失うも、その裏に2点を入れ、再度引き離しにかかった。この日は韓国打線が爆発し、4本の本塁打を含む10安打で圧勝した。

幸先の良いスタートを複数の韓国メディアが速報した。「OSEN」は、「韓国が強くなった。日本にも勝てる」と書き出し、次のように報じた。

「韓国WBC代表チームは5日、日本の東京ドームで開催された1次ラウンドC組初戦チェコ戦で、打線の大爆発により11−4の大勝を収めた。これにより韓国は09年以来17年ぶりにWBC初戦ジンクスを脱し、好スタートを切った」

そして、こう続けた。

「日本は大谷翔平、山本由伸、吉田正尚、鈴木誠也など完全体戦力が揃った。昨年11月の代表チームとは次元が違うチームだ。それでも韓国の勢いは天を衝く。歴代最高の雰囲気の代表チームという評価は嘘ではない」

「日本の視線は『歴代最強の戦力』と評価される韓国に」

スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「『台湾を反面教師に全勝を目指す』日本監督の警戒対象1号は『歴代最強チームの韓国』」とのタイトルで記事化した。

記事では「日本は台湾を教訓にグループリーグ全勝を狙っているが、彼らの視線はすでに『歴代最強の戦力』と評価される宿敵・韓国に向けられている。コーチングスタッフが最も警戒するチームは断然韓国だ。日韓戦は、グループリーグ全勝への道の最大の分水嶺となる。今回の韓国代表チームは『史上最も組織的な打線』との評価を受けている」と報じた。

ここ最近、韓国代表は国際舞台で低迷しており、WBCでは3大会連続で1次ラウンド敗退している。今大会は1次ラウンド突破に向け、現役大リーガーが招集された。

韓国出身のキム・ヘソン内野手（ドジャース）、イ・ジョンフ（ジャイアンツ）に加え、韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手（アストロズ）、ジャマイ・ジョーンズ外野手（タイガース）らが代表入り。25年までブレーブスでプレーしたデーン・ダニング投手（マリナーズ傘下）も代表入りした。

1次ラウンド・プールCは、日本、韓国、オーストラリア、台湾、チェコの5チームが属し、注目の日韓戦は7日に東京ドームで行われる。