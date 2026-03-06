第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。東洋大姫路（兵庫）は第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦する。

東洋大姫路と花咲徳栄戦といえば、２００３年センバツ準々決勝で対戦。東洋大姫路のグエン・トラン・フォク・アンと花咲徳栄の福本真史（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合、再試合は延長１０回で東洋大姫路が勝利した熱戦が、名勝負として語り継がれている。

岡田龍生監督（６４）は当時・履正社の監督を務めており「第三者としてテレビで母校を応援していました」と述懐した。それでも松本太翔主将（３年）は「知っています。１年生の時にコーチの方に教えてもらって知りました」と生まれる前の激闘を知り、映像などで確認した。先輩たちの奮闘に「“東洋”のすごい強かった時代、粘り強く勝てるのがすごかった」と印象を語った。

３季連続で挑む甲子園。松本主将は「古豪から強豪と呼んでいただけるように、粘り強く戦いたい」と意気込んでいた。「昨年だけで終わらせないという意味で、つなげなければいけないという気持ちです」とコメント。先輩たちの偉業を胸に戦う。