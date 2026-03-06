第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。智弁学園（奈良）は第２日第３試合で花巻東（岩手）と対戦する。

組み合わせボードで、角谷哲人主将（３年）が引いた「１２番」の横は、ずっと空いたまま、最終盤で花巻東に対戦相手が決まった。「（その前に）横浜が来るかなとドキドキしていました」。その横浜はすぐ隣の山に。花巻東に勝てば、横浜・神村学園戦の勝者と対戦することになった。

小坂将商監督（４８）は開口一番「花巻東だけは当たりたくなかった。（甲子園を）経験している選手も多いし。ありがちな言葉ですが、胸を借りるつもりで…」と苦笑い。花巻東には２０２３年夏の甲子園・３回戦で敗れたが、昨春の練習試合では勝利している。「前半粘り強く行って接戦に持ち込んで最後に１点でも勝っていたい」と青写真を描く。

ＷＢＣにＯＢの岡本和真（ブルージェイズ）が選出された。小坂監督は「花巻東の方が多いですから、こっちは岡本だけですから。（花巻東には）菊池雄星と大谷翔平がいます。そこでは負けているんで、センバツでは勝てるように頑張ります。ＷＢＣで（３人は）一緒のチームメートじゃないですか。（センバツの）話も出るんじゃないですか。岡本が恥かかないように頑張ります」と意気込み？を語った。