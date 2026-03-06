お笑いコンビのチョコレートプラネットがこのほど、都内で行われた、レディースシューズブランド・オリエンタルトラフィックのスポーツブランド「ＯＲＴＲ（オーアールティーアール）」の新ＣＭ発表会に出席した。

最近の相方と「瞬間フィット」したと思う出来事を聞かれ、長田庄平は「松尾（駿）が、俺の音に合わせてくれるときがあるんです。俺が『カタンッ』と音を出したら、相方も口に出して『カタンッ』と言うんですよ。俺のおなかが『キューッ』と鳴ったら、『キューッ』って言うんですよ。俺がゲップしたときも『ゲッ』て言っていて。どういうつもりなの？」と仰天エピソードを披露。これに、松尾は「誰かに届けたいわけじゃないんですけどね。変わった音が出たとき、その音を自分が口で出せるのか、挑戦したくなっちゃうんですよ…」と明かし、笑いを誘った。

「瞬間的に思いつき、笑いにフィットした企画」を聞かれ、長田は「ＴＴ兄弟」を挙げた。「１０分くらいで作ったネタでしたね。それが『ＴＴ兄弟』でＣＭに出演し、アメリカにも行きました。あんなに大きくなると思ってなかった」と感慨深げ。松尾も「体感は３分くらい。別のネタをやろうとネタ合わせをしていた時、突然、『いや待って、Ｔ、Ｔ、Ｔ…ＴＴ兄弟でいくわ』と誕生の経緯を明かした。