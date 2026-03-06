240ページに刻まれた、10年間のリアル

愛車「日産・グロリアワゴン」と日々を過ごし、撮影する写真だけでなく、そのライフスタイルや人生観でも注目を集めるフォトグラファー澤村洋兵が、写真を始めて10周年を記念した写真集「10」（TEN）をリリースした。発売元はフォトカルチャーを発信するメディア「GENIC」。

澤村が初めてカメラを手にした2015年を“0地点”とし、2025年までの10年間を1年ごとのチャプターで構成。全240ページにわたり、その歩みをたどる大作だ。

巻末に綴られたのは、こんな言葉。

ボクはヒーローになりたい。

悪を倒さなくてもいいけど、誰かのヒーローになりたい。

漫画の主人公のように、

好きにやっていても仲間がついてきてくれる。

そんな男に、ボクはなりたい。

まっすぐで、飾らない言葉と写真。ページをめくるごとに“澤村洋兵という人間”の輪郭がくっきりと浮かび上がってくる。さらに本書には、これまであまり語られてこなかった、自身の“弱さ”も素直に綴られている。

また、カバージャケットを外すと現れる、墨黒に赤の箔押しが施された本体も印象的。シンプルで質のいい、10年という節目にふさわしい佇まいだ。

CP＋2026でビッグニュースも発表

2026年2月26日～3月1日にパシフィコ横浜で開催された、写真好きが一堂に会するイベント「CP＋2026」では、Nikonブースなどでのステージ登壇に加え、GENICブースでサイン会も実施され、大盛況のうちに幕を閉じた。

これまでSNSや誌面で作品を見てきたファンにとっては、本人の言葉を直接聞ける貴重な機会。GENICブースでは、写真集を手にした来場者が列をつくり、直接言葉を交わす姿が印象的だった。

さらにNikonブースの登壇では、新たな発表も。

ニコンプラザ THE GALLERY（東京・大阪）にて写真展「10 “TEN” -Z Memory-」の開催が決定した。澤村の10年の歩みを写真集だけでなく、今度は“展示”というかたちで体験できる機会が用意される。

KURU KURAで積み重ねてきた「クルマと人生」の物語

KURU KURAで連載中の「クルマと彩るボクらの生活」では、1980～90年代のヤングタイマーを愛するオーナーたちを取材。クルマのスペックではなく、その人の価値観や生き方にフォーカスしてきた澤村。

美容師、和食料理人、バリスタ、珈琲焙煎士など、多彩なキャリアを経てきたからこそ生まれる価値観。そして、仲間やカルチャーを大切にする姿勢から、クルマを撮っているのに、どこか“人間くさい”温度がある--それが連載の魅力となっている。

10年という節目を迎えた今、澤村洋兵はどこへ向かうのか。

まずはこの一冊を手に取り、ページに刻まれた“現在地”を感じてほしい。

INFORMATION

フォトグラファー 澤村洋兵写真集「10」（TEN）

サイズ：H263mm x W185mm x D22mm

製本：上製本（ハードカバー）・ジャケット付き／240ページ

発行：ミツバチワークス株式会社

発売日：2026年2月20日（金）

定価：9,350円（税込／本体 8,500円）

販売サイト：https://shop.genic-web.com/collections/sawamurayohei

ニコンプラザ THE GALLERY

写真展「10 “TEN” -Z Memory-」

ニコンプラザ東京 THE GALLERY：2026年5月13日（水）～5月25日（月）

ニコンプラザ大阪 THE GALLERY：2026年6月4日（木）～6月17日（水）

※両会場とも日曜休館。10:30～18:30（最終日は15:00まで）。