＜速報＞渋野日向子は2日目「70」 イーブンパー・暫定41位で予選通過濃厚「あとはどれだけ上がれるか」

＜速報＞渋野日向子は2日目「70」 イーブンパー・暫定41位で予選通過濃厚「あとはどれだけ上がれるか」