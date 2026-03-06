＜速報＞渋野日向子は2日目「70」 イーブンパー・暫定41位で予選通過濃厚「あとはどれだけ上がれるか」
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は6バーディ・4ボギーの「70」で回り、トータルイーブンパー・41位タイでホールアウト。午後組がこれからスタートするが、この日の巻き返しで予選通過はほぼ確実とした。
【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が
ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「10番、12番でボギーが先行して焦りはあったけど、13番で取り返して、そのあとバーディが多くとれて結果的にアンダーで回れてよかった。5メートルのパットが何個か入ってくれて救われました。パーセーブできないことも多かったし、ショット的には悔しいところもあった。パットに救われた」と1日を振り返った。 「1つの目標はクリアできたので、あとはどれだけ上にあがれるか。やるべきことを最後までやりたい」と課題と向き合いながら週末を戦う。午前組では原英莉花は13ホールを終えてトータル1アンダー・27位タイにつけている。西村優菜はトータル4オーバー・78位タイ、馬場咲希はトータル6オーバー・91位タイで終盤にさしかかっている。笹生優花はトータル3オーバー・66位タイでホールアウトした。 午後組では日本勢最上位の古江彩佳が2番でバーディ。トータル5アンダー・6位タイでプレー中。前年覇者の竹田麗央は2番でボギーとし、トータルイーブンパー・41位タイに後退。吉田優利は1オーバーから日本時間13時40分、櫻井心那は1アンダーから同14時13分にティオフ。 今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。第2ラウンド終了後65位タイまでが決勝ラウンドに進出する。
