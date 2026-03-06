清水あいり、結婚時に「プロポーズなかった」 “結婚＝地獄”でも決断したタレントの言葉明かす
タレントの清水あいり（33）が、5日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『私が愛した地獄』（毎週木曜 深2：36）に出演。結婚を決めた当時を振り返った。
かなで、同期芸人との”関係”告白「こうやって話させてもらうことが制裁だと思っている」
番組では、清水とぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、3時のヒロイン・かなでがラブホテルでトークを展開。恋愛や交際などをテーマに繰り広げた。
3人の中で唯一の既婚者である清水は「元々、結婚願望全然なくて。家庭環境が結構複雑な方だったから“結婚＝地獄”みたいなイメージがすごくあって。小さい時から」と結婚への印象が悪かったことを明かした。
そんな中でも結婚することに決めた理由について「壇蜜さんが結婚された時のコメントで『1人で生きられないから結婚するのではなく、1人で生きられる自信がついたから結婚してもいいと思った』みたいなことをおしゃっているのを見て、この考え方やったら私でもできるかもって思えて。それがきっかけではあった。同じような考え方の人でもあったから結婚できるなと思えた」と話した。
「プロポーズとかもなかった」といい、「じゃあ籍入れとく？みたいなテンションだった」と振り返っていた。
