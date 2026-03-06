厚生労働省は６日、大阪大発の新興企業などがｉＰＳ細胞から作った再生医療製品の２製品について、条件・期限付きで承認したと発表した。

上野厚労相が閣議後の記者会見で明らかにした。ｉＰＳ細胞を使った治療の製品化は世界初となる。今後、国の審議を経て公的医療保険の適用の有無と価格が決まる。早ければ夏以降にも医療現場で使えるようになる。

大阪大発新興企業クオリプスの製品は、虚血性心筋症による重症心不全を対象にした「リハート」（商品名）。ｉＰＳ細胞から作った心筋細胞をシート状に加工し、３枚を心臓に貼る。血管の再生を促し、心機能の回復を図る。今秋頃の販売開始を想定している。

また、製薬大手・住友ファーマの製品は、進行性の神経難病「パーキンソン病」を対象にした「アムシェプリ」（同）。ｉＰＳ細胞をもとに作製した神経細胞を患者の脳に移植する。運動の調節に関わる神経伝達物質のドーパミンを作り、手足の震えや歩行困難といった運動障害の改善が期待される。今年の夏〜秋頃の販売開始を目指している。

リハートは８人、アムシェプリは７人の患者を対象に治験が実施された。いずれも参加者が少ないため今回の承認は７年間の期限付きで「仮免許」のような位置付けだ。２製品とも患者に使いながら安全性と有効性に関するデータを積み重ね、本承認に向けて期限内に再度、申請する。リハートは７５例、アムシェプリは３５例のデータが必要となる。

ｉＰＳ細胞は２００６年、山中伸弥・京都大教授が作製を成功させたとして論文を発表した。山中氏が１２年にノーベル生理学・医学賞を受賞したことを受け、国は１３年度から再生医療に１０年間で１１００億円の重点支援を実施し、実用化を推進してきた。