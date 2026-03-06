ロッテは6日、ZOZOマリンスタジアム外周で開催するグルメ企画「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」の日程と概要を発表した。

シーズン中に4つのテーマで展開する球団史上最大級のグルメ企画で、第1弾は、から揚げやポテトのキッチンカーと全国各地のクラフトビールが楽しめる「から揚げ・ポテト/幕張ビアパーク」、第2弾は「日本生命セ・パ交流戦2026」にあわせて関西・名古屋・横浜をはじめ全国の味が集まる「ご当地グルメ」、第3弾は日本コナモン協会推薦の粉もんグルメとスパイスの効いたメニューが並ぶ「粉もん＆旨辛」、第4弾は韓国の市場をイメージした“幕張市場（マクハリシジャン）”が登場する「KOREAN FOOD」と、各回テーマを変えて開催する。

各回のテーマに合わせたフードテントやキッチンカーが多数出店し、スタジアム外周から試合日を盛り上げる。グルメと試合観戦をあわせて楽しめる球場ならではの賑わいを体感できる企画となっている。

「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」の概要は以下の通り。

＜「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」概要＞

・第1弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026〜から揚げ・ポテト/幕張ビアパーク〜」:4月28〜29日楽天戦、5月1〜3日西武戦、5月12〜14日日本ハム戦、5月15日〜17日オリックス戦（計11試合）。

・第2弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026〜ご当地グルメ〜」:5月29〜31日阪神戦、6月9〜11日中日戦、6月12日〜14日DeNA戦（計9試合）。

・第3弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026〜粉もん＆旨辛〜」:6月26〜28日ソフトバンク戦（計3試合）。

・第4弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026 〜KOREAN FOOD〜」:9月19〜21日西武戦（計3試合）。