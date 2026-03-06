ＥＸＩＬＥ ＮＥＳＭＩＴＨとロックバンド「ＨＥＹ‐ＳＭＩＴＨ」のかなす夫婦が６日、それぞれのインスタグラムを更新し、第１子男児の誕生を発表した。

２人は連名でコメントを発表。「応援してくださっている皆様をはじめ、 関係各位の皆様、いつも温かく支えていただき、本当にありがとうございます。 本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります」と書き出し、「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました」と報告。「 とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、 今も母子共に健康に過ごしております」と様子を伝えた。

「これからは家族３人で手を取り合い、 生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います。引き続き、どうか温かく見守っていただけますと幸いです。 これからもどうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

ＥＸＩＬＥ ＮＥＳＭＩＴＨは自身のインスタグラムで「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝」と感激の心境を記す。「２００１年３月６日に上京した１７歳の僕。２０２６年３月６日に父になった事を伝えている４２歳の僕。２５年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」とファンにメッセージを寄せた。

２人は２０２２年１０月に結婚を発表した。