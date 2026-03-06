5分で完成！忙しい日は「豚肉で丼」

忙しい日にはササッと作れる「豚肉の丼」はいかがでしょうか。包丁やまな板を使わずに作れたり、味つけもシンプルに仕上げて短時間で完成するレシピをご紹介します。

▼薄切り肉で時短◎角煮風

豚バラ薄切り肉を使って短時間で作る角煮風の味わい。何度もリピートしたくなるおいしさです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ポン酢だけで味を決める

早くおいしく簡単！がモットーのレシピ。野菜を一緒にとれるのでバランスも◎。



▼レンジで5分◎コク旨豚丼

カットした玉ねぎ、舞茸、豚肉、合わせ調味料をレンチンして手軽に作る豚丼。ごはんが進む味つけです。







バタバタしている日は、短時間で作れる丼メニューが重宝しますね。薄切りの豚肉を使えば火通りも早く、あっという間に完成します。野菜を加えれば栄養バランスもとりやすく、ボリューム満点に。お弁当にも活用できそうです。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。