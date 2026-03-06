EXILE・NESMITH＆かなす、第1子男児の誕生を報告 「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝」
EXILE・NESMITHとHEY-SMITH・かなす夫妻が6日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児の誕生を報告した。
【卒アル写真】「こんな変わらん人おる!?笑」少年時代の“ネスミス・カリム・竜太”
かなすは夫・NESMITHと連名で「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました。とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健康に過ごしております」と発表した。
「これからは家族3人で手を取り合い、生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います」とつづり、「引き続き、どうか温かく見守っていただけますと率いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
NESMITHもコメントを発表。「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝」と喜びを表現。続けて「2001年3月6日に上京した17歳の僕。2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕。25年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」と伝えた。
NESMITHは8月1日生まれ、熊本県出身。 2009年3月、EXILEに加入。HEY-SMITHは2006年結成の6人組バンド。かなすはTbを担当する。2人は22年10月に結婚を発表した。
