河村勇輝が接戦のサンズ戦に出場…好守でチームの勝利に貢献、2リバウンド4アシストを記録

3月5日（現地時間4日）、シカゴ・ブルズが敵地でフェニックス・サンズと対戦。2Way契約でブルズに所属する河村勇輝が前半から出場を果たした。

先発ポイントガードのジョシュ・ギディーら8名が負傷離脱のブルズは、アイザック・オコロ、レオナルド・ミラー、ガーション・ヤブセレ、トレー・ジョーンズ、コリン・セクストンがスターターに名を連ねた。

セクストンがペイントアタックで得点を積み上げ、24－18でリードする第1クォーター残り1分45秒に河村がコートイン。3ポイントはリングを射抜くことはできなかったものの、オフェンスリバウンドを1記録。第2クォーター序盤も続けてコートに立ち、2アシストをマークした。その後もリードを守り、チームは5点リードで試合を折り返す。

第3クォーターはジョーンズ、セクストンらガード陣のリングアタックが効果的に決まり、6点差で迎えた第4クォーターのスタートから河村が再びコートへ。開始直後から、タイトなディフェンスで相手のターンオーバーを誘発。数字には残らなかったものの、ディフェンスから良い流れをチームにもたらした。その後もオフェンスファウルを引き出し、河村のディフェンスリバウンドからの絶妙なアシストでミラーのダンクが炸裂するなど、競った場面でも確実に自分の仕事を果たし、点差も2桁へ拡大した。

河村からジョーンズへとバトンが渡された最終クォーター終盤には、ここまで3ポイントが不調だったサンズが息を吹き返し反撃を受ける。残り22秒には相手エースのデビン・ブッカーから1点差に迫る長距離砲をお見舞いされる。その後痛恨のターンオーバーが出るも、最後はサンズの攻撃を守り抜き、ダメ押しのフリースローを決め105－103で辛勝した。

河村は9分52秒の出場で2リバウンド4アシストを記録。セクストンが30得点5アシスト、ジョーンズが21得点、ヤブセレが16得点6リバウンドを挙げ、サンズに一度もリードを与えず勝利を収めている。

ブルズは次戦でサクラメント・キングスと3月9日（現地時間8日）に対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 105－103 フェニックス・サンズ



CHI｜24｜31｜28｜22｜＝105



PHX｜20｜30｜27｜26｜＝103

【動画】河村がディフェンスで存在感を見せる！





