「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日午後１時現在で東洋エンジニアリング<6330.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



東洋エンジは反落。レアアース関連の象徴株として昨年１２月下旬を境に大相場に突入したが、１月１６日に８７６０円の高値を形成した後は投資資金の離散が著しく、時価は高値から６８％の下落となっている。俗に「半値八掛け２割引き」といわれるが、これは高値からこれだけ下押せば、さすがに買いを入れて報われるという意味で、同社株の場合、時価はちょうどこの水準と合致している。依然として売り対象として見る向きは多いものの、中国のレアアース輸出規制に絡むニュースフロー一つで値動きが一変する可能性があるため、今後もしばらくは目が離せない。



出所：MINKABU PRESS