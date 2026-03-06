RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」が、4月11日よりテレビ東京系列にて放送がスタートするTVアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定した。

（関連：【映像あり】RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」使用、TVアニメ『キルアオ』PV）

『キルアオ』は、藤巻忠俊による『週刊少年ジャンプ』連載の人気作品を原作としたアニメ。エンディングテーマ「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲となっており、作品の持つ緊張感や疾走感を音楽で表現したナンバーとなっている。

また、作品を彩る楽曲PVも公開された。映像は「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた主人公 大狼十三のセリフでスタートし、RIIZEの疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして迫力あるアクションシーンが収められており、作品の魅力を感じられる映像に仕上がっている。

なお、日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」のリリースに関する詳細は、後日RIIZEオフィシャルホームページにて発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）