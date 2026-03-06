「圧倒的な強さ」衝撃のシュート“31対０”！ 北朝鮮がバングラデシュを５発粉砕、２戦８発の破壊力に「決勝進出間違いない」「完璧な試合運び」の声【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで３月６日、北朝鮮女子代表がグループステージでバングラデシュ女子代表と対戦。圧倒的な攻撃力を見せつけ、５−０で快勝した。
試合は立ち上がりから北朝鮮が主導権を握った。鋭い攻撃でゴールに迫る場面を何度も作ったものの、VARの判定で得点が取り消される場面が続き、さらに相手GKの好セーブにも阻まれるなど、なかなか先制点を奪えない展開となる。
それでも前半終了間際、PKを確実に決めて均衡を破ると、わずか２分後には追加点。リードを広げて試合を折り返すと、後半も勢いは止まらない。攻撃の手を緩めず、さらに得点を重ね、最終的に５ゴールを奪って試合を決定づけた。
数字でもその差は歴然だった。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトによると、この試合のシュート本数はバングラデシュが０本だったのに対し、北朝鮮は31本。守備でも攻撃でも相手を圧倒する内容となった。
初戦では ウズベキスタンに３−０で快勝しており、これで２試合８得点。大会３度の優勝を誇る北朝鮮が、今大会でも強烈な存在感を放っている。
この圧巻のパフォーマンスに、SNS上でもファンが反応。「北朝鮮はこれまで圧倒的な強さを見せている」「非常に印象的なサッカーだ」「完璧な試合運び」「決勝進出間違いないな」「予想通りの勝利だ」などの声が上がり、優勝候補の一角として改めて注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
