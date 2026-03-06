「圧倒的な強さ」衝撃のシュート“31対０”！ 北朝鮮がバングラデシュを５発粉砕、２戦８発の破壊力に「決勝進出間違いない」「完璧な試合運び」の声【女子アジア杯】

「圧倒的な強さ」衝撃のシュート“31対０”！ 北朝鮮がバングラデシュを５発粉砕、２戦８発の破壊力に「決勝進出間違いない」「完璧な試合運び」の声【女子アジア杯】