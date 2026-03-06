「最高なお知らせ」北欧強豪の24歳日本人FWが入籍を発表！「二人とも素敵です！」「末永くお幸せに」など祝福の声

「最高なお知らせ」北欧強豪の24歳日本人FWが入籍を発表！「二人とも素敵です！」「末永くお幸せに」など祝福の声