　デンマークの強豪ブレンビーでプレーする福田翔生が、３月６日に自身のインスタグラムを更新。入籍を報告した。

　現在24歳のFWは、昨夏に湘南ベルマーレからブレンビーに移籍。ここまでリーグ戦13試合に出場し、３ゴール・１アシストをマークしている。
 
「いつも応援ありがとうございます！ この度入籍いたしましたことをご報告させていただきます。僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように日々努めてまいります！ 皆様、これからも温かいご声援をよろしくお願いします！」

　そう綴ったアタッカーは、ブレンビーの福田のユニホームを着用した２人の後ろ姿の写真もアップロード。以下のようなコメントが寄せられた。

「おめでとうございます」
「末永くお幸せに」
「守るべき人が出来てきっともっと強くなれるはず」
「お二人で力を合わせて、お幸せに」
「二人とも素敵です！」
「うわぁびっくり」
「後ろ姿からでもお似合いなのがわかる！」
「最高なお知らせに最高な写真」
「とても素敵なお写真ですね！」

　多くのフォロワーから祝福の声が集まった。

