6日14時現在の日経平均株価は前日比106.39円（0.19％）高の5万5384.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は626、値下がりは908、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を80.22円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が36.10円、テルモ <4543>が25.27円、コナミＧ <9766>が22.23円、ソニーＧ <6758>が11.03円と続く。



マイナス寄与度は47.97円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、アドテスト <6857>が30.75円、イビデン <4062>が20.86円、豊田通商 <8015>が19.96円、デンソー <6902>が13.17円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、その他金融、サービス、精密機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、石油・石炭が並んでいる。



※14時0分13秒時点



