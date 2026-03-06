2026年3月5日、香港メディアの香港01は、英国の警察が国家安全保障法違反の容疑で男3人を逮捕し、うち1人が労働党議員の夫だったと報じた。

記事は、英国警察が4日、中国のためにスパイ活動を行った疑いで3人の男を逮捕したと紹介。英当局は3人の具体的な身元を公表していないが、英メディアの報道によると逮捕されたのは労働党のジョアニ・リード（Joani Reid）議員の夫であるデービッド・テイラー（David Taylor）氏（39）ら3人で、いずれも労働党で顧問を務めた経験があると伝えた。

また、テイラー氏がかつて労働党上院議員ピーター・ヘイン（Peter Hain）氏の特別顧問を務めていた経歴にも言及。妻であるリード議員は逮捕された事実を認め、夫がいかなる法律にも違反した兆候は一切見られなかったとする声明を発表したことを紹介している。

一方で、中国外交部の毛寧（マオ・ニン）報道官は5日の定例記者会見でこの記事に触れ、「いわゆる『中国スパイ』を誇張し、中国を中傷し、世論をミスリードすることに一貫して反対する」と表明したことを併せて報じた。

記事によると、3人は翌5日に保釈されたという。（編集・翻訳/川尻）