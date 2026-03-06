「公園型」婚姻登録所525カ所設置―中国

中国では、結婚証書授与式の特別感を高めることが、結婚風習改革の重要な一環とされています。民政部は条件が整った地域に対して、婚姻登録機関を公園など象徴的で特別な意義を持つ場所に設置することを推奨しています。これまでに全国で「公園型」婚姻登録所525カ所との屋外の証書授与スポット1000カ所以上が整備され、新婚カップルは自分の好きな場所で結婚登録ができるようになりました。中国東部の江蘇省では新年早々、景勝地や千年の歴史を誇る古い街の一角に複数の特色ある婚姻登録・証書授与スポットが新たにオープンし、個性的なサービスを提供しています。

同省泰州市にある彫花楼風景区にもこのほど婚姻登録所が開設され、全国から多くのカップルが結婚登録のために訪れる人気スポットとなっています。スタッフはカップルらに合同結婚証書授与式を実施し、結婚と新春の祝福を伝えました。また各カップルには、観光地の入場券や文化クリエーティブグッズなどが入った特別なギフト商品も贈られました。

一方、千年の歴史を持つ水郷の古い街並みが残る同省淮安市河下古鎮にある婚姻登録所も大きな話題となり、オープン直後から多くのカップルが殺到しています。ここでは結婚証書を受け取るだけでなく、古鎮内のフォトジェニックなスポットで記念撮影を楽しむこともできます。（提供/CGTN Japanese）