井上尚弥―中谷潤人が5月2日・東京ドームで開催

ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一戦・井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）が5月2日に東京ドームで開催されることが6日、発表された。日本ボクシング史上に残る歴史的ビッグマッチにボクシングファンも興奮が隠せない。

井上尚弥VS中谷潤人――。日本ボクシングファンが待ち望んだビッグマッチがついに決まった。5月2日、東京ドーム。4団体統一王者の「モンスター」が、3階級制覇王者の挑戦者「ネクストモンスター」を迎え撃つ。両雄、無敗。世紀の一戦だ。試合をペイパービュー（PPV）で配信する「Lemino」公式YouTubeでこの日行われた会見を見守ったファンなどから、X上には早くも反響が殺到した。

「うひゃーーーーーーー」

「2か月後がホント楽しみ」

「とうとうやるのか…」

「おおお〜〜〜これは夢か？」

「鳥肌立った」

「正式発表されると心に来るものがあるな」

会見で大橋ジムの大橋会長は「歴史に残るすごい試合になる」と強調。興行はセミメインでWBC世界バンタム級タイトルマッチ・井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）も行われ、ファンからは「久々に全身が震えるボクシングデーになるね」「これって日本ボクシングが一番盛り上がる日ってことですか？」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）